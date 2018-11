Aktiebolag:

Firma: PlayFriendly AB

Verksamhet: Föremålet för bolagets verksamhet är handel och import med leksaker.

Styrelseledamöter: Carl Adam Hampus Ask Åström, SKÖVDE

Firma: JSS Bilhandel AB

Verksamhet: Företaget ska bedriva handel av begagnade bilar samt andra motorfordon så som MC, Fyrhjuling samt båtar. Dock främst handel med bilar. Vi kommer att sälja, köpa samt byta in begagnade bilar och även förmedla bilaffärer åt kunder. Företaget kommer även erbjuda tvätt och rekonditionering av bilar.

Styrelseledamöter: Jon Akdemir SKÖVDE

Firma: House4Sale Sweden AB

Verksamhet: Föremålet för bolagets verksamhet är försäljning av nya småhus. Köp och försäljning av mark och tomter. Konsulttjänster vid renovering och ombyggnationer av fastigheter samt äga och förvalta värdepapper.

Styrelseledatmot: Emil Anders Erhardsson, SKÖVDE

Firma: Cilindro AB

Verksamhet: Bolaget skall bedriva fastighetsförvaltning.

Styrelseledamot och ordförande: Eric Jesper Lööw, TIBRO

Styrelseledamöter: Ola Magnus Brevitz, TIBRO

Firma: MH DJ & Events AB

Verksamhet: DJ (discjockey), nöje, events, ljud och ljus.

Styrelseledamöter: Karl Martin Mathias Hansson, SKÖVDE.

Firma: It`s just me! Aktiebolag

Verksamhet: Aktiebolaget ska ägna sig åt grafisk formgivning, illustration och animation inom reklam och marknadsföring, produktion av film video och tv-program och reklambyråer.

Styrelseledamöter: Rikard Fredrik Häll, SKÖVDE

Firma: Margareta Hillerström Holding AB

Verksamhet: Bolaget ska bedriva invisteringsverksamhet i värdepapper eller fast egendom.

Styrelseledamöter: Gun Margareta Hillerström, SKÖVDE

Firma: NJPM Invest AB

Verksamhet: Föremålet för bolagets verksamhet är att äga och förvalta fast och lös egendom samt konsultverksamhet inom maskinutbildning.

Styrelseledamöter: Nils Jonas Per, Malmqvist, TIMMERSDALA

Firma: Kirsi Palmquist i Skövde AB

Verksamhet: Företaget ska bedriva hårsalong och hudklinik.

Styrelseledamöter: Kirsi Kristiina Palmquist, SKÖVDE

Firma: Thalsam AB

Verksamhet: Aktiebolaget ska bedriva restaurang.

Styrelseledamöter: Kerim Pamukci, SKÖVDE

Firma: Jernbom Invest & Consult AB

Verksamhet: Konsultverksamhet inom strategisk och ekonomisk rådgivning, äga och förvalta värdepapper och därmed förenlig verksamheter.

Styrelseledamöter: Linus Per Johan Jernbom, SKÖVDE

Firma: ADKAM AB

Verksamhet: Specialiserad sluten somatisk hälso- och sjukvård på sjukhus.

Styrelseledamöter: Kamal Chaale Mathee Mathee, SKÖVDE



Firma: Blad Skoglöf & Son Invest AB

Verksamhet: Bolaget ska äga och förvalta fast och lös egendom samt värdepapper.

Styrelseledamot och ordförande: Erik Håkan Magnus Johansson, SKÖVDE

Styrelseledamöter: Fredrik Gunnar Blad, HJO, Mattias Skoglöf, ÅKERSBERGA

Firma: Edward Abraham Fastighet AB

Verksamhet: Aktiebolaget ska äga och förvalta fastigheter.

Styrelseledamöter: Edward Chamou Abraham, SKÖVDE

Handelsbolag:

Firma: Johan Lundells Alltjänst i Tidan

Verksamhet: Betongarbete, chafförsjobb, fastighetsskötesel, skogsbruk.

Innehavare: Lars Johan Ludell, TIDAN

Firma: Euronutrition

Verksamhet: Butik: alla hälsoprodukter för barn och vuxna, vitaminer, mjölkpulver, näringsrik mat, skönhetsvård, kosmetika, köksredskap.

Innehavare: Kieu Minh Huynh Ly, SKÖVDE

Firma: annat.hem SKÖVDE

Verksamhet: Inredningstjänst och homestylning. Färgsättning av hem och hus. Rådgivning inför renoveringar till små och stora projekt.

Innehavare: Anna Maria Karoline Turunen , SKÖVDE

Firma: åkes allservice

Verksamhet: Reparation och installationer inom svetsning och mekanik, snickerier, trädgårdsskötsel och uthyrning av utrustning som grävmaskin.

Innehavare: Bo Åke Karlsson, SKÖVDE