Lisa Ekdahls singeln från debuten "Vem vet" blev en visklassiker och sedan följde flera hits, både nationella och internationella. Hon visade girl power deluxe innan någon visste vad det var, bland annat genom att kasta första inspelningen av debutalbumet i soptunnan och krävde att få spela in alla igen. Sånt gjorde ingen annan och så har det fortsat, skriver Vara konserthus i ett pressmeddelande.

I en intervjun med Aftonbladets Jan-Olov Andersson, i samband med Så Mycket Bättre, talar om för honom att ”Patriarkatet faller, inom din livstid. Det är lika bra du hakar på.”

Nu fyller alltså både Lisa Ekdahl som artist och debutalbumet 25 år. Det firar Lisa och hennes band med att spela hela debuten, från start till mål. Men med en twist. För vid sidan den skandinaviska karriären, har hon även en sådan internationellt sett. I höst kom albumet More of the good ut, och den kommer att slumpas in i originalshowen.

– Jag tänkte att det kunde vara ett kul partytrick genom att använda ett lyckohjul, säger Lisa och konstaterar att letandet efter det perfekta hjulet varit mödosam. I Skåne hittades det. Då och då under konserten tar vi paus från skivan, och rullar igång lyckohjulet. Den låt hjulet pekar på, kör vi, säger hon i pressmeddelandet.

I vår tar Lisa med sig lyckohjulet och sin första låtskatt ut på Sverigeturné. Det blir 15 stopp från norr till söder och tack vare slumpen blir ingen konsert den andra lik.