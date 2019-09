På kulturnatten den 12 oktober blir det klackarna i taket på Kråks. Då är retrodiscot tillbaka efter ett års uppehåll och den här gången med Lili och Susie, de två skönsjungande systrarna Päivärinta med hitlåtar som Oh mama, Bara du och jag och What's the colour of love.

– Vi tror att det blir en rolig grej, säger Peter Gustavsson, som arrangerar evenemanget tillsammans med Viltmat.

Nostalgifesten har hållits på Kråks herrgård flera gånger tidigare. Där kan gästerna återuppleva en svunnen tid, höra musiken på nytt, träffa gamla vänner och känna stämningen som rådde då. I fjol gjordes ett uppehåll, men i år valde arrangörerna att hörsamma önskan om ett nytt retrodisco.

– Det har varit väldigt uppskattat och det är många som frågat efter det, så nu kör vi igen, förklarar Peter Gustavsson och berättar att det kommer att byggas upp ett tält utanför precis som sist.

Temat den här gången är 1980- och 90-tal och som tidigare återfinns Pär Winberg i dj-båset.

Baren sköts av Viltmat, som förutom diverse drycker också serverar mat under kvällen.

Den 20 september släpps förköpsbiljetterna hos Västergötlands museum, men det går också att lösa entré på plats.

– Ja, det går så klart, om det inte är fullt vill säga, menar Peter Gustavsson, som hoppas på många gäster.