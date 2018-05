Victoria Svensson och Annika Gustafsson driver så kallade rekoringar – en modell där producenter och konsumenter av närodlad mat kopplas ihop utan mellanhänder via Facebook-grupper.

Deras rekoring i Skövde har vuxit under deras inflytande och är nu Sveriges största.

– Arbetet med att ta fram en vinnare till stipendiet har varit superkul, men även tufft. Men till slut föll juryns val på Victoria Svensson och Annika Gustafsson. Deras fina arbete har lett till ett nytt och modernt sätt att handla mat på. Det främjar svensk livsmedelsproduktion, närproducerade råvaror och produkter av god kvalitet, säger Carina Löfgren, chefredaktör på tidningen Land och en av jurymedlemmarna.

Landsbygdsdagarna

När vi når Victoria så är hon uppe på Landsbygdsdagarna i Örnsköldsvik för att ta emot priset och har just avslutat ett besök på en tulpanodling.

– Det är fantastiskt roligt att få den här uppskattningen och en bekräftelse på att vi gjort något för landsbygden, fortsätter Victoria.

Hon vet också vilka andra som var nominerade och vet att konkurrensen var tuff.

Vad ska ni använda prispengarna till?

– Vi får väl handla mat i rekoringen, så att familjen får bra och näringsriktig kost, konstaterar pristagaren.

Hur ska ni fira det här?

– Annika hade ingen möjlighet att följa med till Örnsköldsvik, så vi får väl ha ett kalas när jag kommer hem. Vi har trots allt lagt ner många timmar ideellt arbete på det här.

Vad har varit det bästa med rekoringen?

– Att få möta alla producenter och den här satsningen har också gjort att många vågat ta steget fullt ut och starta ett företag, konstaterar Victoria.

Juryns motivering

Så här motiverade juryn sitt val:

"Helt utan ersättning arbetar dessa två flera timmar varje dag för att de vill göra skillnad för bygden. Deras stora gemensamma intresse för så kallad relationsmat har visat sig ligga helt rätt i tiden, för miljön och för alla som värnar om nära mat.Deras stora engagemang för att koppla samman köpsugna och medvetna konsumenter med lokala producenter har gjort stor skillnad för väldigt många människor. Det ger hopp och möjlighet för små producenter att nå ut med sina råvaror till kunder som förstår och uppskattar värdet av närproducerad mat.Detta nya populära sätt att sälja mat känns modernt och är ett stort steg in i framtiden. Eldsjälarna Annika Gustafsson och Victoria Svensson driver Rekoringen i Skövde och det är deras förtjänst att den blivit Sveriges största. De är sanna förebilder!"

– Vi tror på lokala lösningar och lokalt engagemang. Victorias och Annikas insatser stärker både den lokala samhörigheten och miljömedvetenheten och visar hur viktigt det ideella arbetet är. Självklart ska de belönas för detta, säger Terese Bengard, verksamhetschef på Hela Sverige ska leva och även hon jurymedlem.

Tidigare under året skickades namn på landsbygdhjältar in från hela Sverige. Av de många nomineringarna till Hela Sveriges Land-stipendium presenterades under våren fem av juryn utvalda finalister i tidningen Land vars läsare fick möjlighet att rösta fram den person de anser gjort störst insats för landsbygden.

