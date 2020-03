I dagarna åker kommunpolis Oscar Svantesson och kommunens drogförebyggande samordnare, Jenny Aronsson runt bland Skövdes elever i årskurs sju, med projektet Kraftsamling 2020.

– Det är tredje året vi gör en sådan här gemensam insats, där vi pratar om alkohol, droger och kriminalitet med skoleleverna. Tidigare har vi gjort det under årskurs åtta, men i år bytte vi till sjuan, säger Jenny Aronsson.

Varför bytte ni?

– Vi ställde helt enkelt frågan till elever i årskurs åtta, vad de trodde att vi behöver göra för att bryta den drogliberala trenden. Svaren vi fick var påfallande ofta att det behövs tidiga insatser, och även forskningen tyder på att det har effekt.

Man ska träffa totalt 15 klasser på Raoul Wallenbergskolan, Vasaskolan och Stöpenskolan. Varje möte är ungefär en timma långt.

Som en utgångspunkt för diskussionerna använder Oscar och Jenny den undersökning som Västra Götalandsregionen tillsammans med Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) och kommunerna genomför av skolelevers drogvanor i årskurs 9 och år 2 på gymnasiet.

Alkoholanvändningen bland ungdomar har enligt undersökningen gått ner sedan år 2000, medan droganvändningen är oförändrad.

– Däremot ser man allt mer av en drogliberal attityd i samhället. Just nu är det mycket rapmusik där många stora artister artister sjunger i positiva ordalag om droganvändning, säger Oscar Svantesson.

– Ungdomar som dras till de evenemangen och artisterna, utsätts för den här typen av drogliberal påverkan, vilket kan få stor effekt längre fram.

Samtliga skolor i kommunen har haft möjlighet att boka in ett besök från den drogförebyggande duon. När vi träffar dem ska de just in till en klass på Stöpenskolan.

– Vi pratar bland annat om riskfaktorer och skyddande faktorer, och lägger fokus på vad man behöver för att det ska gå så bra som möjligt för var och en i livet, säger Jenny Aronsson.

Man berättar också om polisens uppdrag, om lag och rätt, om cannabis och dess effekter och vad man kan få för stöd från kommunen om man har problem. Förra årets besöksturné har fått mycket lovord från både elever och lärare.

– Det vi vill är att höja kunskapsnivån hos eleverna, men även ha en dialog där vi får höra mer om deras tankar och värderingar när det gäller alkohol och narkotika.

En del av mötet med eleverna handlar om icke drogrelaterad kriminalitet.

– Jag pratar om vad som händer när man blir straffmyndig vid 15 års ålder, om a-traktorer och mopeder. En sak som kanske inte alla vet om är att om man kör en trimmad moped med förälderns vetskap, kan föräldern bli av med körkortet och få dryga böter, säger Oscar Svantesson.

Man diskuterar också brottsligheten på sociala medier: Förtal, kränkningar och smygfotografering.

– Mycket av det som förekommer där är brottsligt fast inte alla vet om det. Att logga in på någon annans konto är detsamma som olaga dataintrång, vilket har upp till sex års fängelse i straffskalan.