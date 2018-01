Äntligen kan alla skidåkare få sträcka ut i spåren på Billingen.

– Nu har vi konstsnöspåret igång på en 1,7 kilometer lång sträcka. Snötäcket är ungefär 50 centimeter tjockt och om det inte blir alldeles osedvanligt milt så räknar vi med att det ska hålla resten av säsongen, säger Anders Karlsson som är verksamhetsledare på Billingens fritidsområde.

– Vi har ju kunnat erbjuda viss åkning sedan före jul, men nu är det riktigt bra spår.

Under helgen kommer man inte att spruta mer snö.

– Förra helgen stängde vi av för att köra snö, men nu får folk åka ostört. Jag tror det blir en hel del skidåkare i spåret.

Det är mycket aktiviteter på området under helgen. Bland annat har IF Hagen SK en teknikkurs för längdskidåkare, på söndag förmiddag är det tipspromenad med IF Hagen OK, och under fredag kväll och söndag mellan 10:00 - 15:00 är det allmänhetens åkning på Billingens isbana.

På måndag kväll ska man även kunna öppna Billingebacken för åkning. Dock med begränsad bredd och endast den lilla liften igång.

– Ungefär halva backens höjd och bredd kommer att vara åkbar, säger Anders Karlsson.

Planen är att fortsätta spruta snö om vädret tillåter.

– Varje gång man tittar är det nya prognoser med nytt väder, men vi hoppas på minusgrader ett tag, avslutar Anders Karlsson som kommer att ta det lugnt under helgen.

– Vi har jobbat hårt ett par veckor nu. Men nästa vecka ska jag åka både längd och utför.