Häromveckan kom Svenska Fotbollförbundet med ett serieförslag för hur de respektive ettorna kommer att se ut nästa säsong. Nu har de slagit fast hur lagen fördelas.

För Ettan Södra och Skövde AIK:s del inkluderar det en förändring jämfört med det tidigare förslaget. I och med att Karlstad BK och Carlstad United inlett ett samarbete med ett gemensamt A-lag innebär det att lag och platser flyttas om lite grann, där Motala AIF fått en plats i ettan då det ena Karlstadslaget flyttas ner till division 2.

Motala AIF har nu placerats i den södra ettan, medan IF Sylvia – som var i den södra serien enligt förslaget – har flyttats över till norra.

Således ser Ettan Södra ut som följande säsongen 2020: FK Karlskrona, Lindome GIF, Qvidings FIF, Utsiktens BK, Tvååkers IF, Eskilsminne IF, Landskrona BoIS, Lunds BK, Torns IF, Assyriska Turabdin IK, IFK Värnamo, Oskarshamns AIK, FC Trollhättan, Skövde AIK, FC Linköping City, Motala AIF FK.

Noterbart är även att ettan har bytt namn. Vad som tidigare varit Division 1 Norra och Division 1 Södra kommer från och med nu heta Ettan Norra och Ettan Södra.