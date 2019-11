Först kom ett grundförslag, sedan lades Göteborgslagen till.

Nu har Svenska Fotbollförbundet bekräftat hur division 3-serierna kommer att se ut på herrsidan nästa säsong.

För division 3 nordvästra Götaland – där Skaraborgslagen ingår – innebär det en förändring jämfört med det senaste förslaget. Ut plockas IK Kongahälla och in läggs Kortedala IF.

Så här kommer hela division 3 nordvästra Götaland se ut:

IFK Uddevalla, Kortedala IF, Stenkullen GoIK, Alingsås IF FF, Främmestads IK, Gerdskens BK, Holmalunds IF, IFK Falköping FF, IFK Hjo, IFK Skövde FK, Skoftebyns IF, Tidaholms GoIF.