Så här ser seriesammansättningen ut för Skaraborgslagen:

Div 6 Mariestad (11): Björsäters IF, Gullspångs IF, Hangelösa IF, Hova/Weimer Lyrestad, Källby IF, Moholms SK, Tidans IF, Tidavads IF, Torsö BIF, Trollekis (5), Töreboda IK

Div 6 Skövde (11): Axvalls IF, BK Trix, Folkabo IK, Forsviks IF, Hörnebo SK, Igelstorps IK, Mölltorp Breviks AIF, N . Fågelås IF, FC Skövde, Stenstorps IF, Varnhem/Lundsbrunn

Div 6 Lidköping (12): Arentorp/Helås FK (5), Elmer Fåglum FK, Jung Kvänum 10 IF, Järpås IS, Kållandsö GoIF, Mellby IK, N . Härene BK, Rackeby IK, Saleby IF, Tråvad/Larv, Vedums AIS (5), Örslösa Söne IK

Div 6 Ulricehamn (12): Dannike IK, Grimsås IF, Hössna/Timmele, Kinnarp Slutarps IF, Ljungsarps IF, Länghems IF, Marbäcks IF, Månstads IF, Redvägs FK, Tranemo IF, Vartofta SK, Sjötofta IF





