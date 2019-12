Den senaste tiden är det många serieindelningar som klargjorts. Från division 1 till 6, både herr och dam.

Nästa serieindelning att bli klar är damernas division 2 serier. För Skaraborgslagens del är det division 2 Norra Götaland som är av intresse, där flera lokala lag är med.

Så här ser division 2 Norra Götaland ut säsongen 2020: Arentorp Helås FK, Bankeryds SK, Egnahems BK, Falköpings KIK, Götene FK, Mariestads BoIS FF, Råda BK, Sils IF, Skultorps IF, Skövde KIK, Vinninga AIF, Våmbs IF.

Jämfört med årets serie är det ett gäng nya lag. Fyra lag ut och fyra lag in. Nya för nästa säsong kommer alltså Arentorp Helås FK (uppflyttat från division 3), Bankeryds SK (uppflyttat från division 3), Egnahems BK (från annan division 2-serie) och Skövde KIK (nedflyttat från division 1) att vara.