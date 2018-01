Det var i slutet av november som IFK Skövde gick ut med informationen att de tänker byta huvudtränare till nästa säsong.

Patrik Liljestrand behöver dock inte gå arbetslös. Han kommer nästa säsong att träna damlaget Boden Handboll IF, som just nu ligger näst sist i SHE. Det skriver klubben på sin hemsida.

Liljestrand ersätter Per Johansson som tackade nej till att ta tränarjobbet i Skövde HF och istället har tackat ja till en fortsättning som förbundskapten för Montenegros damer, vilket Sportbladet var först med att berätta. Johansson kommer att slutföra säsongen med Boden.

– Jag känner Patrik väl och hade som honom som spelare i GF Kroppskultur när vi avancerade till elitserien. Patrik är ett fullblodsproffs som tränare och Boden ska vara väldigt glada för att man lyckats knyta till sig en sådan kompetent huvudtränare, säger Per Johansson på Boden Handbolls hemsida.

Patrik Liljestrand, som har sin familj i Ystad, har skrivit på ett tvåårskontrakt och kommer bosätta sig i Boden. Vid sin sida får han Kenneth Harlin, som fortsätter som assisterande tränare.

Liljestrand är själv gammal målvakt och var med i det svenska silverlaget i OS 1992. Som tränare har han bland annat tränat lag i Tyskland och Polen.

Nu är han inne på sitt tredje år i IFK Skövde, som ännu inte presenterat någon ny på tränarposten till 2018/19.