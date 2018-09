De två senaste säsongerna har IFK Skövde hamnat i ingenmansland (9:a och 10:a) efter att 2014/2015 och 2015/2016 tvingats till kvalspel för att rädda kontraktet i handbollsligan.

Nu har klubben samlat ihop sig på flera plan.

Stabil och förbättrad ekonomi.

Uffe Nyström är tillbaka i moderklubben – nu som pådrivande sportchef.

LÄS MER: IFK Skövde-tränaren tar ut drömsjua – med band och artister

Flera intressanta nyförvärv har tillkommit som målvakten Håvard Åsheim (norska Haslums HK), försvarsresen, 198 centimeter långe Rex Blom (Halden, med förflutet i Tyrold, IFK Tumba och Hammarby IF), lurige och rutinerade niometersspelaren Richard Hanisch (senast i norska Elverum, tidigare i IFK Kristianstad och med HK Eskil som moderklubb) samt danske playmakern Matias Helt Jepsen (Tyrol, Österrike) och landsmannen Casper Ebbesen (Midtjylland), vänstersexa.

Flera yngre spelare har vuxit till sig och på allvar börjat konkurrera om en plats både i laget och i förstasexan. Jack Thurin och Victor Ljungkvist (tyvärr korsbandsskadad och borta hela hösten) gjorde det under fjolårssäsongen och nu ser framförallt Erik Sääf, 18, Albin Rosén, 19, Jesper Jensen, 18 och Miguel Mbumba, 18 ut att tagit ett steg till.

Annons

LÄS MER: Jonas Wille om slutspelschansen: ”Skövde är bättre på pappret”

De rutinerade spelarna Kristian Svensson och Rasmus Wremer verkar mer spelsugna än på länge. Dessutom går högersexan Christopher Hedberg mot sin absolut bästa säsong hittills och Adam Samuelsson blir lika nyttig som de senaste åren.

Bredden och toppbredden har blivit starkare.

Nya tränare i Jonas Wille (Halden) och tidigare storspelaren i klubben, Mats Ljungkvist (assisterande). Alltid intressant med nya tränare. Jonas står för förnyelsen och Mats för kontinuiteten och erfarenheten.

Allt detta borde kunna avspegla sig i tabellen.

Det var framförallt i försvarsspelet (3-2-1) som det under fjolårssäsongen fanns stora brister. Målvaktsspelet övertygade inte heller. IFK släppte in över 30 mål i alltför många matcher och då blir det inte så många vinster. I år lär det bli klassisk IFK-defensiv – 6-0 med tufft mittblock och med Rex Blom som sammanhållande kraft.

LÄS MER: IFK-spelarna vann EM-guld: ”Jag är stolt”

IFK Skövde kan slå vilket lag som helst, men det gäller att undvika för många svackor under spelåret.

Jag har placerat Blåvitt på sjunde plats. Det kan bli bättre.

Klubben har satt upp ett mål att spela SM-semifinal senast 2020 och en vision om en SM-final 2022. Det är tuffa målsättningar som kan bli svåra att nå, men bättre att sikta högt än att bara vara nöjd med dagens situation. Laget har kapacitet att spela en mycket underhållande anfallshandboll, vilket jag hoppas få se. Inte minst när Blåvitt värvat Matias Helt Jepsen, en mittnia och lirare som saknats i laget de senaste säsongerna.

LÄS MER: Rasmus Wremers nytändning: ”Hade jag kunnat spela tills jag var 65 hade jag gjort det”

Hela stan andas optimism och supportrarna är förväntansfulla inför seriepremiären borta mot Hammarby IF fredagen den 7 september och sedan hemma mot Redbergslids IK onsdagen därefter.

Som vanligt är det viktig med poäng i inledningen av en serie för att skaffa självförtroende och sätta sig i respekt hos motståndarna. ”Bajen” är en lagom svår inledningsmotståndare.

IFK Kristianstad har varit landets bästa herrlag de senaste säsongerna. Det lär bli så även under kommande spelår. Skånelaget får den här säsongen bland annat klara sig utan storspelaren Albin Lagergren (Magdeburg) och nyttige Mario Lipovac (Ystads IF), men har å andra sidan fått fina förstärkningar i Alfred Ehn (IFK Skövde), Emil Hansson (Ystads IF) och Marc Canellas (BM Granollers, Spanien).

LÄS MER: Tränarnas dom: IFK Skövde till slutspel

Största hotet kommer från Malmö HK som visserligen fått se Fredrik Petersen gå till moderklubben IFK Ystad, men hans ersättare Nils Pettersson (Hammarby IF) håller även han hög klass. Dessutom är fjolårsskadade Robert Månsson tillbaka på niometer, där också Magnus Persson (Alingsås HK) tillkommer som distansskytt. I mål står ”evigt unge” Dan Beutler, 41.

Alingsås HK kommer definitivt att vara med i toppstriden. Laget har blivit av med flera toppnamn, men det finns ett antal unga framtidsspelare som Felix Claar, Tobias Sandberg, William Andersson Moberg och Benjamin Helander som kan fylla upp luckorna och lite till.

Och i Ystads IF spelar fortfarande Kim Andersson, 36.

LÄS MER: Hedbergs målshow: "Kunde ju sikta i alla fall"

Nykomlingarna IFK Ystad (som överraskat stort under försäsongen) och Önnered HK får kämpa med AIK (där tidigare IFK Skövde-tränaren Henrik Schneider gör en intressant entré som tränare) och HIF Karlskrona om att undvika nedflyttning och kval.

Guif och Hammarby blir de största hoten mot IFK Skövdes slutspelsplats.

Jag ser fram emot en mycket spännande säsong med IFK Skövde.

Häng med!

LÄS MER: Trotjänaren om intresset för IFK Skövdes nybygge: ”Det största jag upplevt”