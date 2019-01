Det har varit en tradition att spela kompiscup i futsal i Södra Ryd i många år, men i år såg den inte ut att bli av. Då tog Elmar Abraham saken i egna händer.

– Jag ringde Mark (från Svenska kyrkan, red. anm.) och frågade om inte vi kunde hålla i det tillsammans, och det ville han, säger Elmar som varit inblandad även tidigare år men som nu axlade en större arrangörsroll.

Förrutom Elmar och Svenska Kyrkan så hoppade också Sports for You och Skövde Kommun in som sponsorer och arrangörer.

Cupen, som i år gick under namnet Kärlek och respekt, har funnits i olika skepnader och haft olika arrangörer under åren, men historiken går 10 år tillbaka. Med anledning av jubileet lät man alla vinstpengar gå till välgörenhet.

Cupen avgjordes under lördagen och det var en nöjd arrangör efteråt.

– Det gick jättebra, en lyckad cup, konstaterar Elmar.

Många duktiga och välkända fotbollsspelare återfanns i de olika lagen, men bäst av alla lag var FC Ibra som tog hem finalen mot laget Kompisar.

Hur ser cupens framtid ut? Blir den av även nästa år?

– Jag vet faktiskt inte, men jag hoppas verkligen att det blir igen, avslutar Elmar.