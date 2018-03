– I stora drag är månadsmedelvärdet för dygnsmedeltemperaturen i Skaraborg för februari 2018 ungefär 1 grad under det normala, säger Sofia Söderberg, som är meteorolog på SMHI i Norrköping.

– Senast det var en negativ avvikelse var februari 2011.

Senaste veckan har temperaturen i Skövdeområdet varit mellan minus 1,6 och minus 15,6 grader, vilket innebär konstanta minusgrader.

Senast det under samma period var ungefär lika låga temperaturer var 2010 då temperaturen varierade mellan plus 2,9 och minus 20,7 grader. Så just den här perioden är det inte riktigt lika kallt men i närheten.

Köldrekordet för Skövde i februari är från den 9 februari 1966, då minus 27,4 grader uppmättes. Även om prognoserna lovar att kylan ska fortsätta den närmaste tiden, verkar det inte som om det rekordet kommer att slås den här gången.