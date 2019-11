På tisdagen presenterade SVT vilka artister som ställer upp i 2020 års Melodifestivalen. Deltävlingarna, som pågår mellan februari och mars i vår, kommer till Linköping, Göteborg, Luleå, Malmö, Eskilstuna och Stockholm.

Totalt är det alltså 28 artister som ska tävla om att få Mello-statyetten och få representera Sverige i Eurovision Song Contest i Nederländerna år 2020.

Programledare är David Sundin, Lina Hedlund och Linnea Henriksson.

På presskonferensen avslöjades följande startfält:

Linköping

Malou Prydz – ”Ballerina”

Felix Sandman – ”Boys with emotions”

Ivory och Finess, OVÖ – ”Inga problem”

The mamas – ”Move”

Suzi P - ”Moves”

Sonja Aldén – ”Sluta aldrig gå”

Robin Bengtsson – ”Take a chance”

Göteborg

Linda Bengtzing – ”Alla mina sorger”

Dotter – ”Bulletproof”

Anna Bergendahl – ”Kingdom come”

Thorsten Flinck – ”Miraklernas tid”

Klara Hammarström – ”Nobody”

Paul Rey – ”Talking in my sleep”

Mendez feat Álvaro Estrella – ”Vamos amigos”

Luleå

Faith Kakembo – "Crying rivers"

Amanda Aasa – "Late"

Albin Johnsén – "Livet börjar nu"

Drängarna – ”Piga och dräng”

Mariette – "Shout it out"

Anis don Demina – "Vem är som oss"

Mohombi – "Winners"

Malmö

Hanna Ferm – ”Rave”

Nanne Grönvall – ”Carpool karaoke”

William Strid – "Molnljus"

Jakob Karlberg – "Om du tror att jag saknar dig"

Ellen Benediktson och Simon Peyron – "Surface"

Victor Crone – "Troubled waters"

Frida Öhrn – "We are one"