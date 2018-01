Sjukhusen i regionen har anställt för mycket personal, enligt Johnny Magnusson (M), regionstyrelsens ordförande.

— Under tre års tid har vi tillfört medel till sjukhusgrupperna om drygt fem procent och i några fall sex procent. Detta har de fått varje år. Det är en mycket kraftig uppräkning. Det kommer inte regionen att kunna hålla på med på ett uthålligt sätt. Nu måste vi ställa krav på att sjukvården planar ut när det gäller hur många medarbetare som tas in varje år, sa han under en debatt om detaljbudgeten i regionfullmäktige på tisdagen.

Enligt Johnny Magnusson har antalet medarbetare ökat med 1 200 personer under förra året.

— Då tog man i lite för mycket och anställde lite för många. Man behöver se över så att man kommer i balans, sa han.

Detta var som svar på frågor från oppositionen. Helen Eliasson (S) påpekade att regionstyrelsen vid sitt första möte i år tog beslut om att uppmana samtliga styrelser att vidta åtgärder för att få en verksamhet i balans. Detta eftersom flera sjukhus befarar stora underskott.

Hon ställde det i kontrast till Socialdemokraternas förslag att skriva av sjukhusens underskott.

— Vi hade kunnat ge mer långsiktiga förutsättningar för att på så sätt kunna bemanna upp vårdplatser, förbättra tillgängligheten och korta köerna. Nu blir det besparingar som drabbar personal och patienter, sa Helen Eliasson.

Som företrädare för den grönblå majoriteten ställde Elias Ytterbrink (MP) en fråga till oppositionen.

— Vad gör ni för satsningar för att säkerställa en god ekonomisk situation utöver skattehöjningar?

Det gavs inget svar på den frågan i debatten. Vänsterpartiet har i sin skuggbudget föreslagit en skattehöjning, medan Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna liksom majoriteten vill se en oförändrad skatt.

Det beslut som regionfullmäktige fattade kring detaljbudgeten på tisdagen var att tillåta Västra hälso- och sjukvårdsnämnden (kommunerna runt Göteborg) att budgetera ett underskott på 65 miljoner kronor.

— Vi medger ett underskott för att inte alltför drastiska åtgärder ska behöva vidtas, sa Johnny Magnusson.

De tre oppositionspartierna valde att inte delta i beslutet och Socialdemokraterna och Vänsterpartiet lämnade protokollsanteckningar.