FAKTA: Medverkan Melodifestivalen

• 2003 – Give Me Your Love (Fame); 1:a i finalen, 5:a i Eurovision Song Contest 2003.

• 2004 – Vindarna vänder oss (Fame); 6:a i finalen.

• 2006 – Kalla nätter; 5:a i deltävlingen.

• 2007 – Kom; gick vidare till Andra chansen från deltävlingen i Göteborg. I Andra chansen blev hon besegrad av Sanna Nielsen.

• 2010 – I Did It For Love; gick vidare till Andra chansen i Örebro från deltävlingen i Örnsköldsvik. Besegrade där medtävlande som Alcazar och Kalle Moraeus & Orsa spelmän och slutade på åttonde plats i finalen i Globen.

• 2015 – Can't Hurt Me Now; gick direkt vidare till finalen i Friends Arena från deltävlingen i Göteborg, 11:a i finalen.