Jonas Gardell Show på Cirkus blir mångkonstnärens största satsning hittills. Som hans succé ”Mitt enda liv”, men ännu mer påkostat.

– Henrik Schyffert sa att se min förra föreställning var som att se en galen miljonär strö pengar omkring sig. Den här är ännu värre, fortsätter Jonas Gardell.

Hur mycket biljetter måste ni sälja för att det ska gå ihop?

– Mellan 70 och 80 procent, säger Gardell och skrattar.

Men det ser ganska ljust ut just nu och biljetterna har en strykande åtgång.

– Det känns naturligtvis väldigt bra, menar konstnären.

Stor ensemble

Det blir stor orkester och ensemble med sångare och dansare, roliga texter och allvarliga, stor scenografi och mycket spektakel. Och mitt i allt det påkostade, det kanske viktigaste av allt: ett stort, varmt hjärta.

– Jag tror den nya föreställningen handlar om tröst. Och om att få skratta tillsammans. Och tro på det omöjliga. Att det finns en väg, helt enkelt, säger Jonas Gardell.

Han är helt enkelt besatt av idén att ingjuta mod och livsgnista i publiken. Det kräver enligt artisten en stor föreställning.

Och sämre mission kan man ju ha.

Inga extraföreställningar

Men det gäller att passa på – den här gången ger han inga extraföreställningar.

– Det har varit mycket med boken och showen, så kroppen orkar inte med det. Så får ni inte biljetter till Vara konserthus den 1 november är det Cirkus i Stockholm som gäller, säger Jonas.

Annons

Det som kommer att visas i Skaraborg är en färdig och artisten konstaterar att en del av numren att leta sig in i showen "Jonas Gardell – Queen of F*cking Everything".

Den föreställning som presenteras i Vara är 90 minuter lång, men då är Jonas Gardell själv på scenen. Sedan tillkommer orkester, sångare och dansare på Cirkus i Stockholm.

– Sedan kommer det att vara väldigt roligt också och ha det hjärta jag alltid strävar efter.

Fotnot: Jonas Gardells nya show har premiär torsdag 24 januari 2019.