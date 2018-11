Israel Tshibangu är något av ett stjärnskott i kroppsbyggarbranschen med tre tävlingar med framskjutna placeringar på bara ett halvår. Det hela började i våras när han var med på sin första tävling någonsin i men's physique, vid Sweden Grand Prix i Malmö, och vann i klassen för seniorer över 182 cm.

– Jag visste inte att jag kunde prestera på den nivån, säger den gladlynte 21-åringen.

– Det var en kille på gymmet där jag tränar som tyckte att jag hade en bra fysik och uppmuntrade mig att börja tävla. Jag hade faktiskt tänkt på det tidigare, men trodde inte riktigt att jag hade det i mig.

Men's physique är en gren av bodybuilding där men helt koncentrerar sig på överkroppen. Det är också skillnad i storlek på deltagarna och man bedömer symmetri och proportioner.

Inför tävlingen gick Israel på en sträng diet för att minska kroppsfettsnivån.

– När man närmar sig tävlingen tar man bort alla kolhydrater i kosten, och får sin energi från grönsaker, fetter och protein. Diet var nytt för mig och att vara i det tillståndet är ett rent helvete, rent ut sagt. Jag var trött och hade ingen som helst energi.

Tshibangu vann sin klass och var även nära att få ett procard, där vinnarna i varje klass tävlar mot varandra, men kom på andra plats i den delen.

– Det bästa av allt är när tävlingen är över och man får äta vad man vill utan att känna sig skyldig. Min första måltid efter tävlingen var den största hamburgaren jag kunde hitta.

I sin nästa tävling – Men's physique SM – vann Israel guld i både junior- och seniorklasserna.

– Det var inte så lätt som det kanske låter. Jag hade inte planerat att tävla, men min dåvarande tränare, Shahin Daneshgari, insisterade på att jag inte skulle missa chansen, och började därför med dieten ganska sent. Fyra veckor, istället för 16 som är normalt.

– Man får precis tillräckligt mycket mat för att hålla kroppen igång, men man blir aldrig mätt. Varje vecka kändes som tre.

Efter SM-tävlingarna var Israel kvalificerad till Nordiska Mästerskapen som hölls i Kista. Den tredje tävlingen på bara ett halvt år.

– Det är helt galet när man tänker på det, säger Israel.

Inför den tävlingen tränade Israel sig själv.

– Jag ville ha full kontroll på allt. Jag ändrade på träningen och dieten och åt dessutom en hel måltid innan själva tävlingen. Det var min bästa form någonsin, för jag var mätt och hade mer symmetri.

Israel slutade på andra plats och ska representera Sverige vid EM som hålls i Spanien i maj 2019.

– Jag ser verkligen fram emot tävlingarna. Till dess ska jag förbättra en del svagheter, som till exempel min posering. Jag måste ha mycket större självförtroende och se mer avslappnad ut på scen.

När man ser Israel Tshibangu nu så förefaller han oerhört vältränad. Han väger 99 kilo, men till tävlingarna ska det ner till idealvikten 85 för att se rätt ut.

– Det blir en ny period med diet inför EM-tävlingarna, men den här gången ska jag sprida ut det över 16 veckor istället för fyra. Det är mycket hälsosammare.

Israel Tshibangu föddes i Kongo för 21 år sedan. När han var 10 flyttade familjen till Sydafrika, och fyra år senare flyttade de till Sverige och Södertälje. Sedan augusti 2017 läser Israel nu biomedicin på Högskolan i Skövde.

– Att jag valde just Skövde beror på att man har den här utbildningen på engelska. Det, och att det var lättare att komma in här än Stockholm, som har den andra utbildningen på engelska i Sverige.

Israel talar helst engelska eller franska, som är hans förstaspråk, men han talar också swahili, lingala, tshiluba, zulu och en hel del svenska, även om han är något blyg för att använda den.

En annan av hans många sysslor är stå-upp-komik.

– Jag har en föreställning på Kulturhuset i Skövde februari. Den heter "Surviving in Sweden as an African", och handlar mycket om hur det är att flytta från land till land som jag gjort.

– Jag skiljer mig från mängden av stå-upp-komiker genom att jag använder mig av mina erfarenheter av att leva i olika kulturer och länder. Sedan försöker jag berätta min historia på det mest dråpliga sätt jag kan.

Ok, det låter kul. Men hur kommer det att gå i EM?

– Jag känner mig väldigt självsäker, och om allt går vägen så ska jag ha med mig en guldmedalj hem, avslutar den biomedicinstuderande, kroppsbyggande ståuppkomikern Israel Tshibangu, innan han går tillbaka in i gymmet för att träna.