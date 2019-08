Inspelningar på olika platser i Falköping i två månader

På tisdagen var det fullt pådrag på gågatan i centrala Falköping.

Det pågick under ett antal timmar tagningar för den tv-serie som ska spelas in på orten under ett par månader.

– Vi kör på fyra dagar i veckan fram till slutet av oktober, säger producenten Anette Brantin.