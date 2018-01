Josef Fransson, Jonny Fagerström, Torbjörn Bergman och andra vindkrafthatare får inse att de är överkörda av verkligheten, att vindkraften har kommit för att stanna och att vara en stor del i vårt framtida elproduktionssystem. Danmarks energimyndighet rapporterar nu att vindkraftens andel i Danmark elförsörjning under år 2017 var 43 procent räknat på årsbasis.

I Sverige har vindkraftbyggandet kommit igång igen efter några års nedgång på grund av lågt elpris, men största hindret för vindkraftutbyggnad i Sverige är militären som säger nej, nej, nej, till exempel under 2017 till en vindkraftpark i Hanöbukten på 500 vindkraftverk. Även solkraften vinner terräng. Luleå energi AB har i dagarna meddelat att de beställer nu en solenergipark med 3,000 solpaneler. Kärnkraften avvecklar däremot! Under år 2015 respektive 2017 stängdes vardera året en reaktor för gott och beslut togs under 2017 att stänga två till för gott under år 2019 respektive 2020.

Sture Grönblad