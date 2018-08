Vår landsbygdsminister Sven-Erik Bucht drev fram en landsbygdsutredning som han har all heder av. ”Hela Sverige skall leva” var mottot. En målsättning han säkert försökte lansera. Men var det bara ett tunt vallöfte utan substans?

Vad gör partivännerna i S – MP? I långtidsplanen för infrastrukturen i Sverige år 2018-2029 får Stockholms län 107 miljarder eller 70 000 kronor per invånare. Resten av landet får 22 000 per invånare. Värst drabbas sydöstra Sverige och Kalmarregionen med 3 650 kronor per person i långtidsplanen.

Skåneregionen protesterade kraftfullt. Skåne fick endast 31 miljarder i långtidsplanen som borde vara dubbelt upp 62 miljarder till skåningarnas investeringar om man ser till befolkningsmängd gentemot Stockholm. Rättvist? Knappast!

Total storstadsfixering säger vi. Talet om att hela Sverige skall leva och att transporterna skall bli mindre klimatbelastande klingar falskt! Underhållet av järnvägen är gravt eftersatt.

Enligt Trafikverket behövs 16 miljarder per år för det eftersatta underhållet. Anslaget är 10 miljarder per år i långtidsplanen! Alla förstår att de regionala järnvägarna är illa ute med denna politik och brist på underhåll. De betjänar ändå 2 miljoner människor och är viktiga för många industrier och pendlare trots att de inte moderniserats till sin fulla kapacitet.

Detta missgynnar naturligtvis utveckling, pendling och miljö. I Västra Götaland regionen har Kinnekullebanan fått längre restider och elektrifiering har lagts på is. Trafikverket vill lägga ner. Karlsborgsbanan som var elektrifierad och byggd med samma standard som stambanorna är nedlagd.

På liknande bana - Simrishamnsbanan pendlar 2.500 personer om dagen. Kommunalråden (S) i Karlsborg, Tibro och Skövde stöder denna nedläggningspolitik. Lysekilsbanan elektrifierad står på tur för nedläggning enligt Trafikverket. Förlorare är miljö, hälsa och pendlare. Många släpper inte ratten i bilen även om det svider i plånboken när bensinen kostar 16 kronor litern. Valmöjlighet? En järnväg på gammal bana, ombyggd med helsvetsad räls och makadam kostar ca 70 miljoner milen och en elektrifiering 30 miljoner till. Ett lågt pris i förhållande till vad som investeras i storstadsområdena.

Restiderna halveras mot buss och kan konkurrera med bilen vilket ger en större studie och arbetsmarknad. Landsbygden och mindre orter får möjlighet att utvecklas.

Detta skall ställas i relation till Västlänken och en järnvägstunnel under Göteborg för 20 – 30 miljarder (eller mer). Undertecknad förening med flera, exempelvis Järnvägsfrämjandet tar avstånd från detta projekt och den storstadsfixering som ständigt återkommer. Sverige behöver verkligen en förändring och en modern infrastruktur och järnvägspolitik för utveckling och framåtskridande i hela Sverige.

Ove Blomster, ordförande föreningen Karlsborgsbanan