Vad är det som gör en landsbygd levande? Jag funderade litet och inser att det är barnen som gör den levande, att det finns barnfamiljer. Nu står och faller hela Varolabygden med att en rektor kortsiktigt måste spara in 750 000 kr i sin budget då varje skola är en egen enhet. Det saknas just nu cirka två barn per årskull. Är det rimligt?

Resultatet för kvaliteten i skolarbetet vet vi inte ännu, men en försämring blir det, som troligen gör att skolverksamheten blir ohållbar. Föräldrar kommer att känna sig tvingade att flytta sina barn till andra skolor, vilket genererar ännu mera underskott med känt resultat.

Varolabygden är just nu inne i ett generationsskifte mellan en äldre och yngre befolkning med barn. Dragkraften för denna växling är just den nära tillgången till skola och barnomsorg. Många med mig har insett fördelen med det korta pendlingsavståndet till stan, skola, förskola, prisvärda fastigheter och närhet till natur. Därför valde vi Varolaområdet som boende.

Om Skövde kommun skall växa i storlek så borde tillgången till bostäder för alla plånböcker vara en fördel. Boende i andra kommuner som idag pendlar kan på så sätt hitta ett boende för motsvarande kostnad som man redan har utan att skuldsätta sig över öronen.

Se vår bygd som en möjlighet för Skövde kommuns planer att växa och inte som ett problem!

Försvinner skolan är risken betydande att barnfamiljerna väljer en annan bostadsort och den levande landsbygden är ett minne blott!

