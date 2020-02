Redan i höstas fick hon i så kallat samtal med dig, kommundirektör och sektorchef be om ursäkt, ta bort alla förslag hon ville genomföra och lova att enbart ha kontakt med sektorchefen.

Efter jul fick hon nya så kallade samtal. Hon blev ombedd att lägga sakfrågan åt sidan, det vill säga barnen, eleverna och skolan skulle inte diskuteras. Hon skulle enbart fokusera på roller och relationer.

Det värsta så kallade samtalet var när hon fick möta hela sektorledningen ensam! Ja, åtta personer mot en där hon fick utstå massiv kritik. Hur kan man behandla en medmänniska så?

Det sista så kallade samtalet var när hon fick ultimatumet. Ett ultimatum med villkor ni visste att hon aldrig kunde gå med på - för skolans skull. Ni omyndigförklarade Anna som ordförande; skolans situation och Annas lösning var aldrig intressanta för er.

Så tvingade ni fram Annas avgång!

Nej, Katarina Jonsson, om samtal ska lösa problem krävs det att samtalen bygger på ömsesidig dialog och fokuserar på rätt saker. Fler av dina sk samtal löser inte problemen i förvaltningen och därmed heller inte skolans problem.

En som vet

Katarina Jonsson svarar:

Jag är ytterst bekymrad över alla dessa anonyma personer som säger sig ha insyn i olika interna möten. Inklusive samtal där det bara deltagit två personer. Ryktesspridningen är uppenbarligen enorm. För egen del skulle jag aldrig svika förtroenden på ett sådant sätt och avstår därför att kommentera den bild som ges från olika samtal med mer än att jag verkligen inte upplever samma sak.

Anna Ljungberg har fått mycket stöd i olika former under sin politiska gärning. Vi har dock all anledning att se över hur vi förbereder våra nya folkvalda för sina uppdrag. Som folkvald för Moderaterna har man många olika kontaktytor att ta hänsyn till, inom partiet, med andra Allianspartier, med oppositionen, med tjänstepersoner, med media, med väljare och många andra där man måste bygga både relationer och fungerande arbetssätt. Man representerar inte bara sig själv och sitt ansvarsområde utan också Moderaterna, Alliansen och i slutändan sina väljare. Det är en svår avvägning även för erfarna politiker och här har våra introduktioner uppenbarligen inte fungerat tillräckligt bra. Det måste vi dra lärdom av så att liknande situationer inte uppstår igen.

Jag måste slutligen protestera mot den återkommande svartmålningen av Sektor Barn och Utbildning. Ja, samtal är vägen framåt. Öppna, ärliga och respektfulla samtal om sakfrågorna, inte anonyma personangrepp och grova anklagelser som bygger på rykten.

Katarina Jonsson (M)

Kommunstyrelsens ordförande

Skövde kommun