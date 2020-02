Istället för att lyssna på Anna Ljungberg och hennes förslag för att få en bättre skola, tar ni tjänstemännens parti helt okritiskt. Ni mörkar, slätar över och förnekar att det finns en konflikt. Ni skyller på Annas oerfarenhet och mående. Ni går så långt att ni offrar den bästa skolpolitikern vi haft! Nu senast skyller ni på media; hur är det möjligt?

Alla insändare då? Alla upprörda medborgare? Alla röster från verksamheten? Lyssnar ni på dem? Har ni överhuvudtaget förstått vad de försöker förmedla?

Ni visar med all icke-önskvärd tydlighet att ni är oförmögna att ta tag i problem i förvaltningen. Ni visar lika tydligt hur illa ni krishanterar. Och ni visar lika tydligt hur lite ni uppskattar ärlighet, öppenhet och transparens gentemot medborgarna.

Jonsson, du säger att mediadebatten tar fokus ifrån de viktiga skolfrågorna. Varför lyssnade ni då inte på Anna Ljungberg? Då hade ju fokus legat på just skolfrågorna!

Lärare Skövde kommun

Katarina Jonsson svarar:

Jag är ytterst bekymrad över alla dessa anonyma personer som säger sig ha insyn i olika interna möten. Inklusive samtal där det bara deltagit två personer. Ryktesspridningen är uppenbarligen enorm. För egen del skulle jag aldrig svika förtroenden på ett sådant sätt och avstår därför att kommentera den bild som ges från olika samtal med mer än att jag verkligen inte upplever samma sak.

Annons

Anna Ljungberg har fått mycket stöd i olika former under sin politiska gärning. Vi har dock all anledning att se över hur vi förbereder våra nya folkvalda för sina uppdrag. Som folkvald för Moderaterna har man många olika kontaktytor att ta hänsyn till, inom partiet, med andra Allianspartier, med oppositionen, med tjänstepersoner, med media, med väljare och många andra där man måste bygga både relationer och fungerande arbetssätt. Man representerar inte bara sig själv och sitt ansvarsområde utan också Moderaterna, Alliansen och i slutändan sina väljare. Det är en svår avvägning även för erfarna politiker och här har våra introduktioner uppenbarligen inte fungerat tillräckligt bra. Det måste vi dra lärdom av så att liknande situationer inte uppstår igen.

Jag måste slutligen protestera mot den återkommande svartmålningen av Sektor Barn och Utbildning. Ja, samtal är vägen framåt. Öppna, ärliga och respektfulla samtal om sakfrågorna, inte anonyma personangrepp och grova anklagelser som bygger på rykten.

Katarina Jonsson (M)

Kommunstyrelsens ordförande

Skövde kommun