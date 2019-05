Tre socialdemokratiska ledamöter lämnade 2018 in en motion till kommunfullmäktige angående möjligheter för boende i Skultorp att åka buss till sin vård- och barnavårdscentral i Hentorp under öppen tid och inte som nu endast på tid då de är stängda.

Motionen behandlades den 28 januari 2019 i fullmäktige, där Robert Ciabatti (S) på ett tydligt och lättbegripligt sätt redogjorde för motionens syfte och innehåll. Bland annat att en omläggning av turuppläggning av Linje 7 förlängs till Skultorp och ändras från fyra turer per timma till tre efter det att Heneporten öppnats för busstrafik.

Linje 1:s turuppläggning ändras från fyra turer per timma till tre. Detta innebär att boende i Skultorp kommer under den tid linje 7 är i trafik att få en turtäthet på var tionde minut därefter återgår man till nu gällande tider för linje 10 med en turtäthet varje kvart enligt nuvarande turlista.

Boende i Skultorp kommer inte bara att få sina fullt berättigade möjligheter med bussförbindelse till och från sin vård-och barnavårdscentral utan även bättre möjligheter att nå centralortens centrum. Elever från Skultorp som studerar vid Västerhöjd kommer också att få bra kommunikationer till och från sin skola.

Den i motionen ändrade turomläggningen innebär en ökning av antalet km för linje 7 men en minskning av antalet kilometer för linje 1. Tillsammans blir det en minskning av 140 km per dygn eller 700 km de fem veckodagar detta gäller. Motionens förslag betyder också en bättre miljö eftersom utsläppet av koldioxid minskas genom att det blir 140 mindre körda km per dygn motsvarande 700 km per vecka som kan jämföras med att en buss kan åka tor. Stockholm-Skultorp en gång per vecka.Minskningen av körda 700 km per vecka omräknat i år kommer att bli en kostnadsminskning med tusentals kronor per år.

Annons

Motionen har varit på remiss hos sektor samhällsbyggnad som föreslår avslag på motionen. Enligt deras uppfattning skulle en turtäthet på tio minuter per timme mot nuvarande 15 minuter per timma medföra kapacitetproblem. Vidare sägs att flertalet boende i Skultorp kommer att välja den snabba linjen och gör de inte det utan reser med linje 7, då kommer boende i Hentorp inte att få plats på bussarna. Vår uppfattning är att de resande som skall till resecentrum, högskolan eller sjukhuset väljer linje 1 och de resande som skall till vårdcentralen, barnvårdcentralen, Västerhöjd eller Sandtorget väljer linje 7. Svårare är det inte.

Enligt Samhällsbyggnad går det att åka buss till Närhälsan om man byter buss antingen i Annnero/Ekeskogsvägen eller Resecentrum. När det gäller Annero/Ekeskovägen är det 111 meter mellan hållplatserna och man måste korsa två hårt trafikerande gator. Många som besöker Närhälsan ärinte i bästa kondition och att begära att de i blåst, regnväder och kallt vinterväder skall behövas utsättas för detta. Besökare till Barnavårdscentralen, även om de är unga och friska kommer att få problem med barnvagnar. Förslaget om att resa in till Resecentrum och byta buss för att komma till Närhälsan avstår vi från att kommentera. Miljöförbättring genom minskat koldioxidutsläpp, kostnadsminskning för drygt 3500 mindre körda mil på ett år och ett bättre serviceutbud för boende i Skultorp betyder förmodligen inget.

Robert Ciabatti ställde frågan den 28 januari i fullmäktige ” Är det inte ett allt för högt pris bara för att få säga nej till en (S) motion”? Är det så, då är det illa ställt med demokratin.

Medlem i Skövde Södra Socialdemokratiska förening boende i Skultorp.