Det har nog inte undkommit någon som bor i Skövde kommun att kommunen just nu befinner sig i en stor affär med First Hotell Billingehus. I januari 2016 presenterade Alliansen i Skövde att de tillsammans med First Hotell Billingehus hade en gemensam plan för att utveckla berget Billingen. I december samma år hade man förhandlat fram tre stycken avtal som skulle lägga grunden för den utveckling som skulle ske uppe på berget Billingen. Tre stycken avtal som godkändes i fullmäktige tack vare just Alliansen och Sverigedemokraterna.

I juni 2017 kom sedan en slutrapport samt ett förslag om att avsätta 257 miljoner i investeringsmedel för att kunna verkställa projekt, vilket också röstades igenom av Alliansen och Sverigedemokraterna. I december 2017 togs det första spadtaget i detta stora projekt.

Socialdemokraterna och SSU har redan från start ifrågasatt detta projekt. Inte med argumenten att vi inte bör satsa och utveckla berget Billingen. Utan att projektet bygger på att en privat aktör kan främja eller förstöra hela projektet samt att det satsas på stora skrytbyggen utan säkerhet eller efterfrågan. Redan i början av processen handlade det om väldigt mycket pengar som skulle investeras. En investering som inte kunde säkerställa ett positivt resultat.

Idag vill man skjuta till ännu mer pengar, 24 miljoner. Anledning är att man under planeringen av Billingecentret sett ett behov av en större lokalyta, vilket då har resulterat i en efterfrågan om mer pengar.

Att en första planering av ett område kan förändras under tidens gång och att man upptäcker nya sidor av ett projekt är självklart. Problemet med fallet Billingecentret är alla frågetecken, varför man helt plötsligt ifrån tjänstemännens håll kan se ett behov och en efterfrågan på ett större Billingecenter. Varför beslutet från början inte skulle fattas i kommunfullmäktige, hur man kan säkerställa att det finns externa aktörer samt föreningar som kommer satsa med sin verksamhet uppe på Billingen, vad säger att hotellet kommer följa avtalen som säkerställer våra satsningarna, och så vidare.

Det finns, och har alltid funnits en hel del frågetecken i varför saker och ting har blivit som det blivit i detta projekt. Det är detta som SSU Skövde ifrågasätter!

Hur Alliansen och Sverigedemokraterna kan tycka det är okej att lägga så mycket pengar på ett projekt som varken är behövligt eller efterfrågat, samt förmodligen inte kommer att färdigställas på grund av bundna avtal med en extern aktör som förmodligen kommer brytas, ett projekt som dessutom inte har arbetats fram på ett riktigt sätt. Skövde kommun med Alliansen och Sverigedemokraterna i spetsen är ansvarslösa med våra medborgares skattepengar! Socialdemokraterna och SSU vill sätta stopp för detta och föra en ansvarsfull politik, där skola och omsorg står högst på agendan.

SSU Skövde