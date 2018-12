KRÖNIKA: Hur skört är IFK Skövde?

När lagen möttes för två månader sedan vann IFK Skövde med hela 31–19. Nu gjorde tabellelvan Guif nästan lika många mål redan i första halvlek. Eskilstunalaget ryckte från 12–10 till 18–12 sista sex minuterna före paus.

– Vi får inte träff på dem i deras skottläge och får inga räddningar på ganska dåliga skott. Allt går in, liksom, sa Richard Hanisch till C More efter första halvlek.

Det var gratismatch och välfyllda läktare (3 401 åskådare!) i Stiga Sports Arena, vilket tände hemmaspelarna som i andra halvlek drygade ut sin ledning. Och bakåt storspelade målvakten Herdeiro Lucau.

Guif satte sju av sju straffar i matchen.

Noterbart är att Skövdes samtliga fem förluster den här säsongen har kommit på bortaplan.

IFK, som åkte på första förlusten på drygt en månad, får ladda om till söndag då Lugi kommer på besök. Även då lär det bli bra tryck på läktarna eftersom det är fri entré.

Återstår att se om Kristian Svensson är tillbaka då efter sin muskelbristning.

Mål, IFK: Jack Thurin 8, Richard Hanisch 6, Adam Samuelsson 4, Axel Franzén 2, Matias Helt Jepsen 2, Christopher Hedberg.

