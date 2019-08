IF Hagen FIK inbjuder till den 46:e upplagan av Hagenloppet. Under lördagen den 31 augusti kan man springa, lunka eller gå någon av Hagenloppets sträckor på Billingens fritidsområde.

Genom att delta skänker du även en del av din startavgift till rosa bandet. Dessutom är loppet seedningsgrundande inför Lidingöloppet.

För 45 år sedan avgjordes det första Hagenloppet i Ryd i Skövde. Där tog de 46 löparna sig runt på en 9 eller 17 km lång bana. Under åren har distanserna ändrats till 5 eller 10 km och loppet avgörs numera på en publikvänlig och relativt kuperad femkilometersbana på Billingehus.

I ungdomsklasserna finns det även möjlighet attspringa 2,5 km och för de allra yngsta 500m. I fjol var antalet löpare som kom i mål 189, något som arrangörerna hoppas på att slå i år.

För varje anmäld deltagare i 5 och 10 km klasserna skänker IF Hagen FIK pengar till Cancerfondens kampanj Rosa bandet. Hur stor summa som skänks för varje löpare avgörs av hur många som anmäler sig. Över 100 löpare ger 10 kr per löpare, över 200 löpare ger 20 kr per löpare, över 300 löpare ger 30 kr per löpare o.s.v.

Efteranmälan kan göras fram till 12.30 på tävlingsdagen.