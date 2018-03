I dag har vi artiklar som bara rör kvinnor eller damlag på våra sportsidor - vilket förvisso förekommer relativt ofta på våra lokala sidor.

På vår redaktion behöver vi - tack och lov - sällan kämpa för att få in damidrott på våra sportsidor. I vår region finns en uppsjö av framstående lag och idrottare som ofta dominerar vår rapportering.

I Falköping har vi skidåkarna Hagström som är uppe på den absoluta Sverigetoppen, två division 2-lag i Falköpings KIK och Vartofta som intresserar oerhört många.

I grannkommunerna Skövde, Skara och Tidaholm är det damlagen som under vinterhalvåret bevakas mest. Skara HF och Skövde HF i SHE och Fröjereds IF i innebandyns allsvenska är lag som engagerar mängder av människor, oftast fler än sina manliga motsvarigheter.

Varför gör vi då det här? För att försöka utmana oss själva och göra en satsning för att sätta ljus på frågan. Vi kan så klart inte luta oss tillbaka och andas ut och tro att vi är tillräckligt bra. Det finns alltid utrymme för förbättring.

Vår förhoppning är att den här insatsen den här dagen kan hjälpa både oss och våra läsare att reflektera över att den här sneda balanseringen faktiskt finns hos både medier och lokalsamhälle.