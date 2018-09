Utnämningen fick hon förra helgen på Look by Linn Awards, som hölls på hotell Tylösand i Halmstad. Hon blev utsedd till Årets lärare av ägaren till skönhetsskolan Look by Linn, som arrangerade galan.

Carmen Sanchez Barkho är en del av skolan och driver dessutom sin egen verksamhet i Skövde.

Hon förklarar att salongen länge varit hennes dröm och att verksamheten tagit bra fart sedan starten för två år sedan.

Idag jobbar två av Carmens tidigare elever för henne och i de totalrenoverade lokalerna hålls även utbildningar.

Galan, som anordnas av ägaren till kedjan, är ett tillfälle att visa upp skolan och till för att sporra eleverna.

Drygt hundra personer deltog på den glittriga festen på hotellet i Halmstad.

Carmen är en av nitton lärare och hennes skola är den största i Västra Götaland. Så det är inte konstigt att hon fick pris, men det stannade inte där.

– Felicia Carlsson som jobbat åt mig blev utvald till Årets elev förra året och Malin Garenius fick titeln i år. Det är extra roligt, säger Carmen.

Hittills har hon utbildat cirka 60 elever på de två åren som hon haft sin skönhetssalong.

Ägaren till Look by Linn, Linn Jeppsson, motiverade utnämningen av Carmen till Årets lärare med att hon bland annat är oerhört engagerad och en stor inspiratör för andra.

– Jag tror på dem som jag har hos mig, jag ger mycket feedback och jag släpper inte kontakten efteråt, utan finns där och coachar.

Carmen själv är redan på väg mot nästa utmaning: Att lära upp ännu fler elever, utöka sin verksamhet, byta lokal och satsa på sin webbshop.

Efterfrågan på skönhet tycks bara växa.

– Jag tror det beror på dagens skönhetsideal, som sprids via sociala medier och kändisar. Det har blivit en växande industri och jag tror också att fler vill prova på livet som egenföretagare.

Att just hon lyckats slå sig fram tror hon beror på många faktorer. Hon har en mamma som alltid pushat och en man och familj som alltid ställer upp. Sedan har hon sina egna erfarenheter från tidigare jobb. Carmen har bland annat gjort lumpen i Stockholm som beriden högvakt, bott och jobbat på restaurang/nattklubb på Rhodos, jobbat som personlig assistent och på Volvo.

Det har gett henne nyttiga erfarenheter, ett driv och en ödmjukhet, sånt som är bra att ha i yrkeslivet.