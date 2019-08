IFK Skövdes Christopher Hedberg kommer att missa säsongsupptakten i Handbollsligan. I slutet av IFK:s försäsongsmatch mot Bækkeland i Norge kastade han sig efter en passning och föll illa mot en vägg strax utanför planen.

Efter röntgen visade det sig att högersexan brutit ett av benen i sin vänstra underarm. I ett pressmeddelande skriver IFK Skövde att Hedberg beräknas vara borta från handbollen i upp till tre månader.

– Det känns förstås surt och fruktansvärt tråkigt. Nu när vi närmar oss seriepremiär vill man ju vara med, men det gäller att bita ihop och komma igen, säger Hedberg i pressmeddelandet.

Någon operation behöver enligt lagläkaren Mile Bergvall inte göras, men armen kommer att gipsas och kommer vara så i uppskattningsvis 1,5 månad.

Därefter väntar rehab för Hedberg.

– Vi kommer att följa upp med röntgen ett par gånger under tiden Christopher är gipsad. Går allt som vi hoppas kan han vara tillbaka i spel i mitten av november, säger Bergvall.

Hedberg tvingas således ladda om från sjukstugan efter en stark fjolårssäsong. Under förra säsongen stod han för 117 mål i seriespelet och inkluderades som högersexa i ligans all star-lag. Därtill fick han göra A-landslagsdebut under sommaren.