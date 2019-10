Höstlovet har nu dragit igång. På Skövde Kulturfabrik står dörrarna öppna under veckan för pyssel med Halloweentema i fokus. Besökare kan här testa på att skapa olika läskiga väsen som passar in på högtiden. På plats finns pysselidéer med instruktioner och material till allas användning. Pumpor, fladdermöss och monster i alla former och storlekar börjar redan ta form i ateljén.

– Nu är det som ett enda stort smörgåsbord med Halloweenpyssel, säger museipedagog Tomas Olausson.

Syftet med temaveckan är att ge möjligheten till roliga aktiviteter under lovet som inte måste kosta pengar. Tomas Olausson förklarar att de brukar hålla skaparverkstan öppen även när det inte är lov, men vill satsa lite extra under tider när många är hemma.

–Vi vill erbjuda en meningsfull fritid. Det är viktigt att det finns alternativ som alla kan vara med och delta i utan att behöva tänka på kostnader. Det känns särskilt viktigt nu när vädret är lite svajigt och alla kanske inte vill vara ute.

Eloise Davidsson