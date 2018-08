Han berättar att arbetet med konstsnöspåren pågår för fullt och att man nu är inne i en intensiv period med arbeten på skidstadion på Billingen.

Den nya tunneln kom på plats under torsdagsförmiddagen. Det är en enorm tunnel av galvaniserat stål: 28 meter lång, drygt 14 ton tung och den har en diameter på närmare 4 meter.

Bara ett stenkast längre ner mot målgången på stadion pågår sprängningar i samband med arbeten med snösystemet.

Kommunens projektledare, Peter Sundell, berättar att hela skidstadion är avstängd under arbetets gång och han räknar med att det kommer dröja fyra veckor innan det är klart. Under tiden vädjar han till allmänheten att respektera de avspärrningar som finns och att försöka undvika att springa in på stadion.

– Det är för deras egen säkerhet, klargör han.

Tunneln kommer att gömmas under grus och jord till stora delar.

– Den ska byggas över och planas ut ner mot stadion. Inuti tunneln ska det ligga en halvmeter grus på botten. Det kommer även att finnas belysning i den för att det kännas tryggt att gå igenom, säger Peter Sundell.

Målgången kommer att vara kvar precis som den är.

– I nästa etapp är tanken att bygga en passage härifrån till nuvarande Blå hallen där Billingecentret ska ligga. Den mesta verksamheten ska utgå därifrån och det kommer att knyta ihop stadion, hotellet och fritidsområdet på ett fint sätt. Men det kommer göras först när detaljplanen har vunnit laga kraft.

Totalt räknar man med att det kommer gå åt minst 3 000 kubikmeter grus för att täcka tunnelröret och få till sluttningen vid skidstadion.

– Det här är något vi har saknat. Vi har ju fått stänga till fritidsområdet vintertid och säga att man inte får gå i skidspåren. Det här öppnar upp så att man kan komma ner till sjön och grilla även vintertid. Så det kommer bli jättebra, säger Karin Holgersson, tillförordnad enhetschef för Billingens fritidsområde.

Se intervjun med Peter Sundell och Karin Holgersson om framtida planer.