Västergötlands pojklag: Dennis Jonsson, Mullsjö AIS, Erik Christoffersson, Fristads GoIF, Carl Alzén, Mullsjö AIS, Filip Forsberg,Mullsjö AIS, Emil Assarsjö, IBK Alingsås, Albin Green, Rydboholms SK, Oskar Junttila, IBF Dalen (IBK Vänersborg), Karl Arveblad, IBK Vänersborg, David Bergman, IBK Lidköping, Alexander Svensson, Fröjereds IF, Fabian Sammemyr, Mullsjö AIS, Alvin Söderblom, IBK Vänersborg, Lucas Sjöström, IBK Vänersborg, Isak Österbacka, Fristads GoIF, Theo Gustavsson, Fristads GoIF, Rasmus Larsson, Fristads GoIF, Jesper Blomqvist, Tibro IBK, Albin Grönlund, Kinna IBK, Kasper E Svensson, IBK Lockerud Mariestad, Elias Järn, Fagerhult Habo IBK

Västergötlands tjejlag: Maja Jonasson, Fröjereds IF, Nora Astin, IBK Lockerud Mariestad, Ebba Edensvärd, IBK Vänersborg,, Kajsa Blom, Fagerhult Habo IBK, Ella Boström, Fröjereds IF, Jennifer Andersson, IBK Alingsås, Lovisa Nilsson, IBK Vänersborg, Edith Fredriksson, IBK Lockerud Mariestad, Thea Pehrson, IBK Lockerud Mariestad, Stina Öhgren, Fröjereds IF, Tova Pettersson, Fröjereds IF, Emilia Larsson, Mullsjö AIS, Cornelia Holgersson, Fröjereds IF, Saga Lidén, Fröjereds IF, Elin Durling, Kinna IBK, Wilma Jedselius, IBK Lockerud Mariestad, Linnea Klahr-Jones, Fröjereds IF, Elvira Darolf, Fröjereds IF, Tilda Härnborg, Mullsjö AIS, Elin Dahlström, Fröjereds IF, Maja Ståhl, IBK Lockerud Mariestad