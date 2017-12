Vi gick in på Youtube och sökte på Skövde* och filtrerade på mest klickade. Vilka som gått bäst ser du här nedan, men sökningen väcker också ett antal frågor. Det har lagts upp betydligt färre filmer med namnet Skövde på sajten under 2017, och filmerna kommer lååååångt ifrån de toppnoteringar som noterats tidigare. Klippet med flest klick från Skövde är Family fun at Stellas lekland med 2 605 799 visningar. Den lades upp 2014, och filmerna från 2017 är långt ifrån de nivåerna. Beror det på att Skövdeborna filmar mindre, eller väljer de andra kanaler för att visa sina filmer i? Har Youtube tappat sin position som ledande videokanal? Under tiden du funderar kan du i alla fall kolla in de filmer som trots alla frågor gick bäst.

Årets mest klickade film på Youtube märkt "Skövde". Reklamfilmen från Plusgymnasiet fick 28 000 visningar. Årets näst mest klickade film från Skövde, en rapport från SM i Taekwando. Filmen från Skövde som gått bäst på Youtube alla kategorier. Family fun at Stellas lekland har 2 605 799 visningar. Nä, 2 605 780 nu när du tittat. Rapport från FMCK Skövde och deltagande i USM. Här en film som spelades in för liiiiite mer än ett år sedan men som klickats mycket under 2017. På shoppingrunda i Skövde kan vi sammanfatta inslaget som. Spelades in för liiite mer än ett år sedan, men har också rullat ganska bra under 2017. Film från ett kärleksmöte i Skövde. Fredagskväll i Skövde - filmad från ett tågstopp på Skövde resecentrum. På pallen - häng med på en åktur i en rutchkana på Arena Skövde. En härlig helg i Skövde - Vloggare Emelie Walles lämnar en rapport.