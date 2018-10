Götalandsdistrikten samarbetar för tredje året om division 2, damer. Åtta serier med tolv lag skapas inför 2019.

Ett förslag till seriesammansättning finns nu hos föreningarna som kan yttra sig till och med den 30 oktober.

För Västergötlands del har Våmbs IF, som tvåa i division 3 2018, gått in på en extraplats i division 2. Västergötland har totalt 18 lag i förslaget.

I division 2 norra Götaland är det elva Skaraborgslag, samt Egnahems BK från Huskvarna.

Förslag till seriesammansättning Div 2 Dam Götaland säsongen 2019:

Division 2 norra Götaland: Egnahems BK, Falköpings KIK, IFK Tidaholm, Kinne V./Hällekis/Lundsbrunn, Mariestads BoIS (1), Råda BK, Sils IF, Skultorps IF (3), Ulvåkers IF, Vartofta SK, Vinninga AIF, Våmbs IF (3)

Hela förslaget finns här (extern länk)