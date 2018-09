I år inträffade tre dödsolyckor i Skaraborg under perioden juni-augusti. Årets siffror är en minskning jämfört med dem tre senaste åren. Under 2015-2017 låg siffran på fem dödsolyckor under samma period. Sist siffran var så pass låg var under 2014.

Enligt statistik från Transportstyrelsen skedde, utöver dödsolyckorna, även fyra så kallade allvarliga olyckor under perioden juni-juli 2018. Under 2017 var siffran fyra gånger så hög – hela 16 allvarliga olyckor.

Sommarens tre dödsolyckor inträffade under juli och augusti månad.

Kvinna avliden efter krock med lastbil

En 78-årig kvinna avled efter att ha krockat med en lastbil på väg 44 i höjd med Grästorp under måndagen den 23 juli. Ännu en person som satt i bilen fick föras till Sahlgrenska för vård.

Skarabo död efter frontalkrocken på riksväg 49

Den 25 juli avled en man i 75-årsåldern efter att ha varit inblandad i en frontalkrock på väg 49 mellan Skövde och Skara. Två andra personer fördes med ambulans till sjukhus.

Kvinna avliden efter kollision med lastbil

En kvinna flögs med ambulanshelikopter till Sahlgrenska sjukhuset efter att ha krockat med en lastbil den 27 augusti. Olyckan inträffade på Flistadsvägen vid Tidan. Två dagar senare meddelade polisen att kvinnan avled av sina skador.

Karta över dödsolyckor under sommaren 2014-2018

Nedan har vi sammanställt alla dödsolyckor som inträffat i Västra Götaland under sommaren 2014-2018 i en karta. Inkluderat finns även statistik för Jönköpings län och Kronobergs län.

Läser du via appen? Se kartan här.

Klicka på kartan nedan.

FOTNOT: Kartan utformades den 28 augusti. Dödsolyckorna som inträffade, eller meddelades, efter det datumet inkluderas inte i kartan. Statistik för augusti månad 2018 fanns inte hos Transportstyrelsen vid kontakt med tidningen, och finns därför inte med på kartan.