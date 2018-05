Jordgubbens Dag har en lång tradition i Vara. Sedan 1985 har invånare och besökare kommit till Vara för shopping bland butiker och knallar, underhållning, mängder av aktiviteter, härlig gemenskap och jordgubbar förstås. Den 29-30 juni är det dags igen för folkfesten med fri entré.

På fredag underhåller Eileen och Wizex och på lördag kommer Samir & Viktor, Tomas Dileva, Bruno Mitsogiannis och Consoul. Övriga artister under de två festdagarna är Mia Isakssons orkester & Patrik Isaksson, barnföreställning med Joxelina, barnteatern Folk och rövare i Kamomilla Stad och musik av Varas egna stjärnor i form av elever från Academy of Music and Buisness.

Jonas Lundin som på uppdrag av Vara konserthus haft ansvar för artistbokningarna är mycket nöjd med upplägget.

– Vi har lyckats boka en bra mix av artister där det kommer finns något för alla åldrar. Det kommer bli två fantastiska dagar, från tidig morgon till in på småtimmarna.



Foto: Vara kommun

På festområdet bjuds det som vanligt på jordgubbar från lokala jordgubbsodlare och glass från kommunens kostenhet. Det blir också hjulkul i Badhusparken för besökare med egen cykel, minidisco, spektakulär motorcykelshow, tivoli, hoppborg, ponnyridning, restaurangtält och mycket annat.

Hela evenemanget bygger på gemenskap och samverkan mellan lokala föreningar, eldsjälar och näringslivet. Huvudarrangörer är Vara kommun i samarbete med Vara SK, Vara Konserthus, Vara Riksteaterförening, Sparbanksstiftelsen och Vara Köpmannaförening.