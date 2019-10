Fredag 1 november

UTSTÄLLNINGAR

De kommer med medicin Konstmuseet, Skövde. Tom 17 november

Sissel M Bergh Det sydsamiska språket, historien och landskapet. Konstmuseet, Skövde. Tom 17 november

Porträtt ur samlingarna Konstmuseet, Skövde Kulturhus

Skövdes historia Stadsmuseet, Skövde

Johan Gustavsson Akvarellmålningar. Binnebergs tingshus. Tom 3 november

Kata & Kättil – Fynden i Varnhem Västergötlands Museum, Skara

Skara i medeltid Västergötlands Museum, Skara

Mellan is och eld Västergötlands Museum, Skara

Bronssköldarna från Fröslunda Västergötlands Museum, Skara

Agnes de Frumerie Västergötlands Museum, Skara

Själabärarna Västergötlands Museum, Skara

Henrik Allert Grafik, måleri och glaskonst. Västergötlands Museum, Skara. Tom 31 december

Skaramissalet & andra medeltida skrifter Gamla biblioteket, Skara

Västra Götaland – en medeltida trakt Gamla biblioteket, Skara

Allemansland Gamla biblioteket, Skara. Tom 3 november

Viviann Tuuri Bladhska Galleriet, Skara. Tom 10 november

Konst av Anders Zorn, Carl Larsson, Bruno Liljefors m fl. Julas konsthall, Skara

Vänerland Vänermuseet, Lidköping

Hjubileum fotoarkiv Vänermuseet, Lidköping

Klub – Vänerns sjöfru Vänermuseet, Lidköping

Interruptions Cooper & Gorfer. Lidköpings Konsthall. Tom 30 december

Vara köping 125 år Biblioteket, Vara. Tom 30 november

Forntid på Falbygden ...och tusen år till Falbygdens Museum, Falköping

Brev från beredskapstiden Falbygdens Museum, Falköping. Tom 1 december

Falköpings AIK 100 år Falbygdens Museum, Falköping. Tom 17 november

Hux Flux Bildkällan, Falköping. Tom 9 november

Industristaden Tidaholms historia Tidaholms Museum

Tidaholms bruks bilar Tidaholms Museum

Människan och järnet Tidaholms Museum

Hundar för hundra år sedan Tidaholms Museum. Tom 31 december

Skärvor av Hjo Kulturvarteret, Hjo

Estrid Ericson – grundare av Firma Svenskt Tenn. Kulturkvarteret Pedagogien, Hjo

Särdeles Sundt och Friskt Kulturkvarteret, Hjo. Tom 28 december

Ingrid Melin Bjuréus Kulturkvarteret Pedagogien, Hjo. Tom 23 november

SHOW

Avig Maria – No more fucks to give Sparbanken Lidköping Arena

KONSERTER

Musik vid lunchtid Skara Domkyrka

World Music Culture Club Nya Biblioteket, Skara

Sven-Ingvars – Ingenting är som förut allt är som vanligt Stadsteatern, Falköping

DANS

Wahlströms och Casanovas Tibroparken





ÖVRIGT

Skadevi Handbollscup Arena Skövde

Risto Rappare och Spännisen Biograf Odéon, Skövde Kulturhus

Halloweendisco på is ishallen, Billingehov, Skövde

Scary Sommarland Halloweenpyntad park med läskiga inslag för alla åldrar. Skara Sommarland

Höstfest Stenums Folkskola

Höstlovspyssla Slöjd-Detaljer, Skara

Dagbio Quick. Biograf Grand, Skara

Fredagsmys Vilanbadet, Skara

Frågetävling för hela familjen. Gamla biblioteket, Skara

Höstridläger Skaraortens Ryttarförening

Trunk or treat Nossebro

Julmarknad Osterian, Falköping

Sagostund Mullsjö kommunbibliotek

Musik och lyrik Norra kapellet, Tidaholm

Hemmamatch Tidaholms HF:s A-lag. Rosenbergshallen, Tidaholm

Stilla orgelmusik Kungslena kyrka, Varvs kyrka, Dimbo-Ottravad kyrka och Acklinga kyrka

Halloweenparty för barn. Holma-Baltaks bygdegård

Skapande verkstad Kulturkvarteret Pedagogien, Hjo

Lördag 2 november

KONSERTER

Svensktoppskalaset Skövde Stadsteater

ÖVRIGT

Skadevi Handbollscup Arena Skövde

Julmarknad Skaraborgs-Slöjdarna. Axevalla folkhögskola

Scary Sommarland Halloweenpyntad park med läskiga inslag för alla åldrar. Skara Sommarland

Mega Sweden FAD De la Gardiegymnasiet, Lidköping

Hemmamatch Villa Lidköping BK. Sparbanken Lidköping Arena

Konstafton Konstnärsföreningen Lidan, Lidköping

Alla Helgonamys Närebo, Lidköping

Allhelgonatid på kyrkogården S:t Sigfrids kyrkogård, Falköping

Allhelgonatid på kyrkogården S:t Olofs kyrkogård, Falköping

Gåsalunken Start på Fröjevi, Fröjered

Halloweenshow Grebbans Nöjesrestaurang, Hjo

Söndag 3 november

KONSERTER

Kammarmusik Korpegårdens Herrgård, Järpås

John Rutters Requiem S:t Olofs kyrka, Falköping

ÖVRIGT

Skadevi Handbollscup Arena Skövde

Tipspromenad runt Åsbotorpsjön eller Hållsdammen. Start Hagenstugan, Skövde

Hemmamatch Skövde IK. Billingehov, Skövde

Julmarknad Skaraborgs-Slöjdarna. Axevalla folkhögskola

Trav Axevalla Travbana

Scary Sommarland Halloweenpyntad park med läskiga inslag för alla åldrar. Skara Sommarland

Tipspromenad Korpen, Skara

Träffa alpackor Krokens Alpacka, Trässberg

Invigning av Kvarteret Sprinten, Vara

Pralinkurs Cesarstugan, Östra Tunhem

Tipspromenad på Hellidsberget Start Sisu-stugan, Tidaholm

Underhållning Café Villan, Disponentvillan, Tidaholm

Melodikrysset Härja Hembygdsgård, Tidaholm

Jul på Mini-Zoo, Tibro

Bingo-tipspromenad Högaliden, Hjo