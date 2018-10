Inför den här säsongen bytte Hannes Nilsson IFK Mariestad mot Tidaholms G&IF.

Efter nyår blir det en betydligt större flytt än så. Då ska han nämligen börja plugga (till elektroingenjör) och spela collegefotboll i Bridgeport, cirka en timmes bilfärd norr om New York. Det blir första gången han korsar Atlanten.

Under hela året har han jobbat med att få ihop det – sökt college och pratat med coacher – och för två-tre veckor sedan blev det klart.

– Det är lite pappersarbete kvar – spelarlicens och visum – men det ska inte vara några problem. Jag har blivit antagen till skolan i alla fall. Utbildningen jag påbörjar är fyraårig. Sen går det alltid att återvända hem och fortsätta studierna i Sverige, berättar Hannes, som har fått ett stipendium med skolan som till att börja med sträcker sig över ett år.

Han kommer att bo på skolan i en stad som har runt 150 000 invånare.

– Lite kontraster mot vad jag är van vid. Men jag är sjukt taggad inför detta, säger Hannes som till vardags jobbar på Volvo i Skövde och bor i Mariestad.



Foto: Janne Andersson

Fyramålsskytt i söndags

Flera svenska spelare har varit i Bridgeport genom åren.

– Kvaliteten på spelet brukar jämföras med division 2 och 3 i Sverige.

De tar inte in vem som helst. Under säsongen har Hannes fått hjälp med att filma matcher han spelat med TG&IF för att sedan sätta ihop och skickat in.

– Så att coacherna ska bedöma om man är värd att satsa på.

Nu är processen visserligen redan klar – annars hade söndagens match mot Mellerud varit perfekt att att använda sig. Då gjorde Hannes hela fyra mål i en smått osannolik match som slutade 6–6.

– Det kändes tydligt att det var två lag som inte hade så mycket att spela för, utan kunde spela ut. 22 gubbar som inte vill spela försvarsspel – då blir det så här.

Hannes gjorde 2–1 och 3–1. Och det var alltså bara början...

Hans tidigare målrekord i seniorsammanhang var två fullträffar i en och samma match. Det slog han nu när han reducerade till 4–5 i 66:e minuten.

Inför matchen hade Hannes gjort fem seriemål den här säsongen – nu gjorde han fyra under 90 minuters spel. Kvitteringen kom i 97:e minuten i vad som var matchens sista spark.

– Inget av dom var något drömmål, men det sista var skönast. Fin framspelning av Kenan Viden som jag avslutar i bortre. Skönt att inte gå poänglösa från den här matchen. Jag tycker vi egentligen var det bättre laget.

– Min blivande coach i USA brukar höra av sig efter varje match. Vi får se vad han säger efter den här, säger Hannes med ett leende.

Nu återstår en match, redan klara seriesegrarna Lidköpings FK hemma på lördag, som alltså blir Hannes Nilssons avskedsföreställning på Ulvesborg.

Foto: Filip Persson

Fakta: Hannes Nilsson Bor: Torsö/Mariestad. Familj: Mamma, pappa, en syster och två bröder. Yrke: Ingenjörspraktikant. Intressen: Träning och mat. Äter helst: Mammas carbonara. Lyssnar på: Pop och hiphop. Ser på: Sport och kriminaldrama. Läser: Mest nyheter, sällan böcker. Bästa fotbollsminne: Silvret i P14-DM med Mariestads BK. Favoritlag: Tottenham. Förebild: Mathieu Flamini. Han gjorde inte bara Arsenal sämre...utan har samtidigt byggt upp ett inspirerande miljardbolag



Foto: Janne Andersson

