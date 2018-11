Ikväll kommer Centergruppen att sitta i ett extra möte om bland annat Varola.

I morgon väntas barn- och utbildningsnämnden komma med sitt beslut om skolan i Varola ska läggas ner eller inte. Blir det ett ja kommer sannolikt beslutet att överklagas av föräldrarna.

Idag vid middagstid lämnade de in en skrivelse till nämnden, som lämnades in av Roger Vilhelmsson. Han hade fått Varolabornas och föräldrarnas uppdrag att lämna in dokumenten.

– En nedläggning är något som berör hela orten och landsbygden, säger Roger Vilhelmsson.

Han berättade att 30–40 personer ur föräldraföreningen och hembygdsföreningen samlades till ett möte i lördags för att diskutera hur man skulle gå vidare efter barn- och utbildningsnämndens besked om att man ville stänga Varola skola vid terminens slut.

Om skolan stängs innebär det att de 36 eleverna hänvisas till Svärtagårdsskolan i Skultorp, såvida inte föräldrarna väljer en annan skola.

Föräldrarna fick veta nämndens planer vid ett möte i förra veckan, som de själva kallat ordförande till samt rektor. De var helt oförberedda och nämndordförande Orvar Erikssons (C) ord gav dem en riktig kalldusch.



Foto: Kristina Claesson

Nu har chocken hunnit lägga sig och föräldrarna haft ytterligare ett möte, det i lördags.

– Vi tycker inte att det här har skötts på ett korrekt sätt. Vi har också skickat med en namninsamling i materialet till nämnden. Den är från det första beskedet vi fick om besparingskravet på 750 000 kronor och om att lärare skulle beröras.

Enligt föräldrarna har nämnden inte fått något uppdrag att lägga ner skolan.

Namninsamlingen innehåller 250 namn, men Roger Vilhelmsson menar att det idag hade blivit betydligt fler namn på listan.

– Det här något mycket större än enbart ett hot om att lägga ner skolan, det här berör hela landsbygden, hela samhällets utveckling.

Ortsborna tycker att det har gått alldeles för fort och undrar om det verkligen får gå till på det här sättet. De undrar om det finns underlag för ett sådant beslut och är det verkligen möjligt att lägga ner en skola, på vad de anser, så vaga grunder?

– I skrivelsen berättar vi vad vi tycker, vad vi anser om hur den här processen har skötts. Det är mycket som vi anser har gått fel. Nästan ingen skola har blivit nedlagd så här snabbt.

Roger Vilhelmsson förklarade att föräldrarna och ortsborna är måna om att handlingen skulle bli diarieförd innan morgondagens beslut i nämnden.

– Vi vill att de lyssnar på våra argument innan beslut. Vi har mycket som styrker vår sak. Och utan att ha frågat de andra om vad de tycker, så tror jag att vi har goda chanser att vinna ett överklagande, säger han.