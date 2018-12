Kulturgalans höjdpunkt utdelandet av Guldnyckeln, ett pris instiftat av komikern, skådespelaren och Skövdesonen Robert Gustafsson, ett pris som Gustafsson delade ut personligen på scenen till Oliver Häggblom under Kulturgalans invigningskväll.

– Hösten 2016 hade jag nöjet undervisa i scenisk framställning för barn och ungdomar i projektet Scenverkstan här på Skövde Kulturhus. Sång, dans, stand up, sketcher och monologer avlöste varandra tills en mycket ung man i rastaflätor kom upp på scenen och förtrollade inte bara mig utan snart hela Sverige med glimten i ögat och sin makalösa begåvning. Därför vill jag härmed förkunna följande motivering: "Med en självklar scenisk närvaro och med sin brinnande entusiasm bjuder han in sin publik till det oförklarliga och vansinnigt underhållande. Med humor och charm är han en kommande stjärna som kommer att lysa magiskt och länge in i framtiden."

– Årets mottagare av Robert Gustafsson stipendiet Guldnyckeln 2018 är Skövdesonen Oliver Häggblom!

Runo Sundberg fick hedersguldnyckeln. Så här motiverar Robert Gustafsson:

”I ett annat Sverige i en annan tid när folkhemmet var en självklarhet och när tv blott hade en enda kanal så var Skövde ingen självklar nöjesmetropol. Men vi hade en kändis. En person som stod i Bosse Larssons Nygammalt och som fick hela Sverige att skratta och oss västgötar att känna oss stolta. Figurer som Farfar och Lanthandlar'n blev legendariska figurer som snurrade på våra skivspelare. Han har jobbat med de allra flesta och de riktigt stora och blev min revypappa under mina tidiga ungdomsår. Han lyfte upp mig ur sufflörluckan och gav mig en chans på scenen och jag tog den. Men det är inte bara jag som ska tacka. För utan denna legendar hade skratten aldrig ekat över slätta. Utan honom hade våra Västgöta historier fallit i glömska. För ingen har så på pricken satt fingret på den västgötska humorn och den Skaraborgska mentaliteten. Efter en lång och framgångsrik karriär tilldelas Skövdes första riktiga tv-kändis och kulturpersonlighet, Runo Sundberg, Robert Gustafsson Heders Guldnyckeln 2018 för lång och otrolig tjänst".