Platsen är Laserdomes lokaler i Commerce där InkSkövde anordnar Tatueringsmässa 2018. Här har tatuerare och utställare samlats för två dagar under ett och samma tak.

– Det är unikt att den arrangeras i centrala stan. Här har besökare möjlighet att tatuera sig hos såväl lokala som internationella artister specialiserade på varierande tatueringsstilar, säger Luzmar Paredes, som tillsammans med Niklas Eriksson arrangerar mässan.

Under helgen finns det även, utöver tatueringsartisterna, andra utställare på plats med inriktning mot bland annat tatueringsborttagning, piercing, kläder, skägg, smycken och mycket annat.

– De flesta tatuerare och artister som är här har väntetider på flera månader, men de gör undantag under mässan, vilket man normalt bara kan drömma om, säger Luzmar Paredes.

Hon tycker det viktigaste är att visa allmänheten en annan bild av tatueringar.

– Det är konstverk som man bär på sig hela livet, säger Luzmar.

Daniel Juvonen och Tobias Sjönnebring på studio Loads Tattoo i Mariestad var några av artisterna som fanns på plats.

Daniel gör en tatuering som kommer att täcka hela Marcos Johanssons rygg. Hittills har han lagt ner 60 timmar på konstverket och Marcos räknar med ytterligare 15 timmar. Daniels förlaga är en målning som han själv gjort. Han för över den på frihand på Marcos rygg. Det kräver en enorm rutin och känsla för hantverket.

Marcos har satt sig på stolen och har hörlurar på sig för att stänga ute ljudet av nålen.

– Den som säger att det inte gör ont att tatuera sig ljuger, säger Marcos medan han biter ihop tänderna.

– Här i Solarplexus, insidan av armen och knogarna, gör det fruktansvärt ont, säger han och pekar på sin kropp.

Han och Daniel är vänner och Marcos har flera av Daniels arbeten förevigade på sin kropp.

– Det finns många som inte kan hantera nålen. Men Daniel är kung och Loads är jävligt bra.

Varför tatuerar du dig?

– Bra fråga. Mitt enda svar är att det blev som det blev. Det har alltid funnits i släkten och runtomkring mig. För mig är det inget onaturligt.

Bredvid Marcos sitter Sandro Karlsson som blir tatuerad av Tobias Sjönnebring, som specialiserat sig på custom script och lettering.

– Det blev så, jag är gammal grafittimålare i botten och har alltid gillat bokstäver och typografi, förklarar Tobias.

Sandro får en text på underarmen: "Dont wish for it, work for it", vilket betyder ungefär "Ingenting är gratis".

– Det täcker mycket av min vardag och det försöker jag också föra över till min son, säger Sandro Karlsson.

Vid scenen där juryn sitter finns också Filip Rapp som är konferencier under mässan. Han är mycket nöjd över att Skövde fått arrangemanget och att det hålls mitt i stan.

– Jag älskar när man kan använda stan på ett nytt sätt, när man ser möjligheter. Särskilt en sån här grej som är eldsjälsdrivande och så här långt är det en succé utan dess like, säger Filip Rapp.

Enligt honom besökte minst ett tusen mässan bara under fredagen.