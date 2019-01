För två år sedan gick senior-VM i finska Lahtis. Nu, två år senare, är det dags för juniorer och yngre seniorer att tävla i VM-sammanhang på samma plats. Den 20-27 januari drar junior- och U23-VM igång.

Precis som väntat så har Falköpingstjejen Johanna Hagström nu blivit uttagen i den svenska U23-landslagstruppen. Så sent som i helgen vann hon sprinttävlingarna under deltävlingen i den Skandinaviska cupen i Finland. Johanna tävlar numera för Ulricehamns IF.

En annan som blivit uttagen till mästerskapen är skidtalangen och Sollefteåtjejen Frida Karlsson. Hon tog skiathlonguld på JVM i Goms för ett år sedan. I Lahtis får hon chansen att försvara sin JVM-titel.

På söndag samlas junior- och U23-landslagen i Limbygården i Orsa-Grönklitt för ett uppladdningsläger inför VM-veckan.

– Junior- och U23-VM är säsongens stora mål för de yngre åkarna och vi vill ge dem optimala förutsättningar att kunna förbereda sig för att göra ett bra mästerskap, säger landslagschefen Rikard Grip på skidförbundets hemsida.

