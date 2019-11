Målvaktsbesättningen i IFK Tidaholm pusslas om rejält inför nästa säsong. Sedan tidigare står det klart att Didrik Eriksson valt att lämna för Skara FC, medan Oscar Andersson har varit och provtränat med Tidaholms G&IF och av allt att döma även han kommer att lämna.

Nu står det klart att även John Gustavsson lämnar. Via sin hemsida presenterar IFK Skövde Gustavsson som sin nye målvakt.

– Jag ser verkligen fram mot att spela i IFK Skövde och är jättetaggad inför den uppgiften, säger Gustavsson till IFK Skövdes hemsida.

Gustavsson gjorde comeback för IFK Tidaholm i maj, efter att ha inlett säsongen utan klubb. Totalt blev det därefter 12 matcher i division 2 för målvakten.

I IFK Skövde förenas han med Sebastian Selkälä och Nils Liljebo som även de bytt IFK Tidaholm mot IFK Skövde.

IFK Skövde skriver samtidigt att förra säsongens förstemålvakt, Amar Ibrahimovic, har tackat nej till deras erbjudande och att de står långt ifrån varandra.

Till SN-sporten säger Ibrahimovic själv att det inte nödvändigtvis innebär att han lämnar IFK Skövde, även om han samtidigt har andra lag som har hört av sig.

– Det är inget som är klart ännu. Vi håller fortfarande på att prata, säger han.

På målvaktssidan i IFK Tidaholm blev det under onsdagen klart att Mikael Almered plockas in från Ulvåkers IF.