– Det känns fruktansvärt roligt och artisten Tom Leeb presenterade låten genom att sjunga under Eiffeltornet. Det var minst sagt mäktigt, konstaterar Skövdekompositören.

Händelsen filmades av flera drönare och produktionen var onekligen påkostad.

”The best in me”

Bidraget är en ballad som heter "The best in me" och är förutom G:son skriven av Peter Boström och John Lundvik. Amir och artisten själv har hjälpt till med de franska verserna, medan refrängen är på engelska.

– Det var faktiskt första gången som Frankrike bjöd in utländska låtskrivare och det fungerade ju bra för oss, fortsätter G:son.

Thomas G:son från Skövde och Peter Boström låg bland annat bakom Loreens "Euphoria", som vann Eurovision Song Contest 2012.

Nu är de tillbaka på Eurovisionscenen och än är den svenska finalen inte avgjord.