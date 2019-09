Via P4 Skaraborg kommer Falköping att stå i centrum under ett helt dygn nästa vecka.

Det handlar om en sändning som ska generera en bra slant till Världens Barn.

– Målet är att överträffa 550 000 kronor, som vi samlade in vid motsvarande arrangemang i Lidköping 2017, säger Torbjörn Borg vid P4 Skaraborg.