Han är så säker på att inte gå vidare att han redan bokat en USA-resa samtidigt som Andra chansen avgörs.

Artisten ger sig själv noll poäng, trots att han tycker att låten "Det finns en väg" har ett viktigt budskap. Den handlar om att hur mörkt livet än ter sig finns det en väg bort från bekymren och artisten tror att den kommer att betyda något för dem det berör.

Det är en traditionell schlagerlåt av den äldre modellen och givetvis får vi en klassisk tonartshöjning.

Gardell själv hoppas att han ska gå direkt till final om folk oväntat röstar på honom – annars får han åka hem från USA tidigare.

På Melodifestivalens webbsida ger han sig själv följande betyg:

• Tempo: 0

• Show: 0

• Humor: 0

• Dans: 0

Schlagervärlden upphör aldrig att överraska.

Men enligt de senaste oddsen kommer Jonas Gardells bidrag sexa. Han framför sitt bidrag med maximal kör, vilket i praktiken innebär en stöttning av sju personer eftersom åtta är en begränsning i det här sammanhanget på scenen.

Storfavorit till segern är annars Liamoo, Liam Cacatian Thomassen, den forne Idol-vinnaren som egentligen är utan konkurrens i Göteborg. En relativt modern låt med lite rapp-inslag och sångaren ska nog vara glad att han deltar i den här deltävlingen.

Många menar att startfältet i Göteborg är svagare än starten i Karlstad.

Om nu det skulle vara möjligt.

Det går faktiskt att fundera över uttagningskriterierna med tanke på att SVT och Christer Björkman-gänget hade flera tusen låtar att välja på.

Ytterligare en favorit är polska Margrets "In My Cobana" har deltävlingens mest effektiva refräng. Och man kan utan tveka gissa att radioproducenterna kommer att omfamna den som en potentiell hit-låt.

Dessutom sjunger hon ”Let’s go ape in my cabana”, vilket på svenska skulle kunna översättas med "låt oss gå apa i min badhytt" eller något liknande. Schlagertexter fortsätter inte oväntat att ständigt överraska oss.

Sedan har vi förstås också Samir & Viktor som kommer få många tonårshjärtan att slå lite extra. De ställer faktiskt upp med sin bästa låt hittills i det här sammanhanget och den här gången ska vi inte ta en groupie eller bada nakna på Sergels torg. Istället bjuds vi på textrader som ”Nu ska vi shakea fett det värsta som dom sett”. Ni anar själva hur det kommer att låta på lördagskvällen.

Samir & Viktor är tillbaka...

Och se upp för partysaxofonen, den är ett riktigt publikfrieri.

Mimmi Werners "Songburning" skulle kunna överraska med sin countrypop och här finns den onekligen vissa Miss Li-tendenser. Men hon åkte ur deltävlingen förra gången och har en hel del kvar att bevisa.

I den här tävlingen kan dock allt hända.

Det vet kompositören Calle Kindbom och det är en av orsakerna till att han tycker det är så roligt att vara med igen.