I slutet av varje månad presenteras månadens MEP-lag i handbollsligorna, SHE och Handbollsligan. Laget tas ut utifrån MEP-poäng (Most Effective Player) som varje spelare samlar på sig genom sina prestationer under match.

Nu är februarimånads lag uttagna och totalt är det fyra stycken spelare från Skaraborgslagen som tar plats. I SHE är det Melanie Felber från Skara HF som tar plats på vänsternian för femte gången av sex möjliga. Sällskap i uppställningen får hon av Skövde HF:s mittnia Elma Örtemark som har gjort 31 mål på månadens fem matcher.

I Handbollsligan MEP-lag tar i sin tur två IFK Skövde-spelare plats. Mittsexan Dan Beck-Hansen och målvakten Fabian Norsten. Den sist nämnde stod inte minst för en stark insats i onsdagens bortamatch mot Alingsås då han stod för en räddningsprocent på 52,8.